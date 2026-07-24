Балерина Екатерина Шипулина показала себя в купальнике

Возлюбленная пианиста Дениса Мацуева показала фигуру в купальнике. Прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина позировала в белом монокини с глубоким декольте, дополнив образ стильными аксессуарами.
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