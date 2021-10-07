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Сотрудники полиции в Тамбовской области продолжают выявлять факты махинаций с коронавирусной вакцинацией

Сотрудники полиции в Тамбовской области продолжают выявлять факты махинаций с коронавирусной вакцинацией

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области, районных подразделений проводится большая оперативно-профилактическая работа по выявлению медицинских работников, выдающих медицинские справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и сертификаты о прививке без фактического ее проведения с внесением ложных сведений в информационные системы, а также граждан, которые предоставляют данные справки и сертификаты своим работодателям.

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