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«Нам нужны наглые дети и их папаши на джипах»: академик РАН умер после избиения в Екатеринбурге. За дело берется Бастрыкин

«Нам нужны наглые дети и их папаши на джипах»: академик РАН умер после избиения в Екатеринбурге. За дело берется Бастрыкин

БлокнотРУ Вся вина заслуженного ученого заключалась в том, что он сделал замечание избалованным детям, катавшихся на квадроциклах по посевам на опытных полях.

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Комментарии
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vg
valerii golovin
По наколкам видно что придурок и такой же будет сыночек в 20 лет
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1 м.
Олег Орлов
К заголовку Греф бы еще добавил, необразованные... Он считает, что проще манипулировать такими... Вот только забывает, кто будет манипулировать...
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1 м.
АШ
Анатолий Шадрин
Пара взрослых ублюдков вырастила целый выводок маленьких ублюдков! Если это не остановить сразу, появится целая ублюдочная страна!
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1 м.