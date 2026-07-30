«Нам нужны наглые дети и их папаши на джипах»: академик РАН умер после избиения в Екатеринбурге. За дело берется Бастрыкин

БлокнотРУ Вся вина заслуженного ученого заключалась в том, что он сделал замечание избалованным детям, катавшихся на квадроциклах по посевам на опытных полях.
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