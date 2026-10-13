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Царьград

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Нардеп придумал, как усилить позиции Украины на переговорах: При чём тут мавзолей Ленина?

Нардеп придумал, как усилить позиции Украины на переговорах: При чём тут мавзолей Ленина?

Украинский нардеп Александр Федиенко предложил необычный способ усилить позиции Украины на будущих переговорах с Россией.

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