В Перу закрыли часть города инков Мачу-Пикчу

<p>В связи с износом каменных элементов, Департамент культуры провинции Куско в Перу принял решение ограничить доступ туристов в храм Кондора и обсерваторию Интиуатана в древнем инковском городе Мачу-Пикчу.
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