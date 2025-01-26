Медиапродюсер Янковская заявила, что у песни "Сигма Бой" нет скрытого подтекста

Медиапродюсер и мать одной из исполнительниц хита "Сигма Бой" Алина Янковская в комментарии РИА Новости отреагировала на претензии члена Европарламента Нэлы Риль, которая уверена, что трек распространяет "пророссийское мировоззрение".
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