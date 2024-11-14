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Китай

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Китай будет решительно и непоколебимо бороться с изменением климата -- вице-премьер Госсовета КНР

Баку, 14 ноября /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил в среду, что Китай полон решимости активно бороться с изменением климата и не будет колебаться в своих действиях.

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