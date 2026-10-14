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Глава МВД: Индия придерживается политики нулевой терпимости к терроризму

Глава МВД: Индия придерживается политики нулевой терпимости к терроризму

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал к укреплению регионального сотрудничества между странами BIMSTEC в целях борьбы с терроризмом и организованной преступностью, пишет 13 октября газета The Times of India.

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