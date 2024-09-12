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Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над тремя регионами России

Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов над тремя регионами России

Над Курской, Белгородской и Брянской областями сегодня ночью были замечены вражеские беспилотники самолетного типа.

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