Маккиннон набирает очки в 22 домашних матчах подряд и приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров

Нападающий «Колорадо» набрал ассистентский балл в игре с «Бостоном» (4:3 Б). Таким образом, 28-летний канадец набирает очки во всех 22 домашних играх «Эвеланш» со старта сезона – у него 45 (16+29) баллов на этом отрезке.