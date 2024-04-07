В Астраханской области за три месяца перевыполнили годовой план по нацпроекту

«Корпорация развития Астраханской области» подвела итоги работы за первые три месяца нового года. В первом квартале 2024 года РГО (региональная гарантийная организация) заключила 65 договоров поручительства (гарантий) на сумму 288,8 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь в свои проекты 780,4 млн.