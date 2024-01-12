Инспекторы ДПС оказали помощь при пожаре в селе Постол Завьяловского района Удмуртии

В вечернее время, в ходе несения службы, экипаж отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Удмуртии в составе старшего лейтенанта полиции Михаила Степанова и лейтенанта полиции Евгения Глухова, при движении по селу Постол Завьяловского района, получил информацию от местных жителей о пожаре.
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