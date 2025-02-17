Политика как она есть

В Суджанском районе, в направлении поселка Мартыновка, воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» Министерства обороны России под руководством Асламбека Салиева, выявила тщательно замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины, который был скрыт сетью, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.