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Политика как она есть

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«Спрятаться — не значит спастись»: Кадыров показал уничтожение блиндажа ВСУ

«Спрятаться — не значит спастись»: Кадыров показал уничтожение блиндажа ВСУ

В Суджанском районе, в направлении поселка Мартыновка, воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» Министерства обороны России под руководством Асламбека Салиева, выявила тщательно замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины, который был скрыт сетью, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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