В Японии кадровые чистки среди военных из-за утечки секретной информации

Минобороны Японии проинформировало, что крупномасштабное расследование ведомства выявило множественные факты ненадлежащего обращения с секретной информацией и данными, мошеннических требований о дополнительной оплате и преследования подчиненных.
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