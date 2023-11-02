Глава Дагестана оценил просьбу Нурмагомедова по прошедшим беспорядкам: В Армении поддерживают

Сергей Меликов ответил отказом на просьбу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Участники беспорядков должны быть привлечены к ответственностиБывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов попросил руководство Дагестана не привлекать к ответственности местных жителей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы.
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