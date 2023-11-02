Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Тыкать бабе своей будешь, а к незнакомым людям надо обращаться на "вы". И спорить я с тобой, умник, не собираюсь - сп...Глава Еврокомисси...
  • Алексей Наседкин
    Бедная Алла."Ее дома никому н...
  • ВЛАДИМИР ЖУК ВЛАДИМИР
    Сгорят синим пламенем. Аминь.Хитрый ход США: З...

Глава Дагестана оценил просьбу Нурмагомедова по прошедшим беспорядкам: В Армении поддерживают

Глава Дагестана оценил просьбу Нурмагомедова по прошедшим беспорядкам: В Армении поддерживают

Сергей Меликов ответил отказом на просьбу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Участники беспорядков должны быть привлечены к ответственностиБывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов попросил руководство Дагестана не привлекать к ответственности местных жителей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Свитайло
Пусть виновные в беспорядках отрабатывают нанесенный ущерб... насколько я помню, около 300 млн. рублей
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх