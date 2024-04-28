РФ отменила экспортные пошлины на уголь до сентября

Мера начнет действовать с 1 мая до 31 августа 2024 года. Пошлины на вывоз угля из РФ отменены. Соответствующее решение приняло правительство РФ для поддержки предприятий, говорится в официальном сообщении кабмина.
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