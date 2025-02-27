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Вучич предложил привлечь ЕС, США, Россию и Китай к обсуждению приговора Додику

Вучич предложил привлечь ЕС, США, Россию и Китай к обсуждению приговора Додику

Глава Сербии Александр Вучич выступил с предложением привлечь представителей Европейского союза, Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китая к обсуждению приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику.

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