Вучич предложил привлечь ЕС, США, Россию и Китай к обсуждению приговора Додику

Глава Сербии Александр Вучич выступил с предложением привлечь представителей Европейского союза, Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китая к обсуждению приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику.
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