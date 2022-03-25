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Медведев о том, что его могут не пустить на «Уимблдон»: «Это просто жизнь – каждая страна устанавливает свои правила. Имеют право»

Даниил Медведев прокомментировал то, что его могут не допустить на «Уимблдон», если он публично не заявит о том, что не поддерживает Владимира Путина.

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