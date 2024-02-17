Ван И на встрече с Блинкеном потребовал от США отменить санкции против Китая

Руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в ходе состоявшейся встречи с государственном секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона отменить рестрикции в отношении Пекина.
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