Тренер Гаджиев: давления не будет, когда футболисты сборной России станут выкладываться

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о психологии футболистов сборной России, объяснив, могут ли они играть за национальную команду хуже из-за давления со стороны СМИ, болельщиков и общественности.
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