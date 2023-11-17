Тренер Гаджиев: давления не будет, когда футболисты сборной России станут выкладываться

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о психологии футболистов сборной России, объяснив, могут ли они играть за национальную команду хуже из-за давления со стороны СМИ, болельщиков и общественности.