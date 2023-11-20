Прокуратура проверит школу в Талице, из-за закрытия которой детям придется учиться в соседних поселках

В Талице в начале 2024 года школу № 55 закроют на ремонт посреди учебного года. Родители выступили против того, чтобы детей распределяли по отдаленным учебным заведениям, до которых дети сами добраться не смогут.
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