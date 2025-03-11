Эксперт назвал топ-10 ликвидных китайских автомобилей

Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro оказались одними из ликвидных китайских автомобилей. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев перечислил «Известиям» ключевые критерии ликвидных авто из Китая и отметил наиболее выгодные для владения модели из представленных на отечественном авторынке.