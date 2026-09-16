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Крымская газета

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Аксенов обсудил с главой Минэнерго подготовку Крыма к зиме

Аксенов обсудил с главой Минэнерго подготовку Крыма к зиме

Глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. На встрече обсудили вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в условиях ведения боевых действий, сообщил Глава республики.

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