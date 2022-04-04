Диетолог Денисова назвала овощ — натуральный афродизиак для мужчин

Регулярное употребление свеклы может оказать положительное влияние на состояние мужского здоровья, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова порталу АГН "Москва".
Регулярное употребление свеклы может оказать положительное влияние на состояние мужского здоровья, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова порталу АГН "Москва".
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