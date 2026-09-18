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Регионы России

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На Синайском полуострове стартовал международный фестиваль верблюжьих бегов

На Синайском полуострове стартовал международный фестиваль верблюжьих бегов

На Синайском полуострове в Египте официально стартовал крупный международный фестиваль верблюжьих бегов (Camel Racing Festival) на специализированном дромодроме в Шарм-эль-Шейхе.

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