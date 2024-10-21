Ученые выяснили, как мозг справляется с перегрузками при длительной умственной работе

Ученые БФУ имени Иммануила Канта определили, что длительная умственная нагрузка приводит к снижению функциональной связности между лобной и теменной долями мозга, что сопровождается снижением эффективности обработки информации.
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