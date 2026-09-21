Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы

Кроссовер с кодом SK появился в 2018 году. Российской сборки у Subaru не было – все машины на вторичном рынке родом из Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Стартовали продаж...
- АУ Три кроссовера по...
- ЮВ 570 л.с., полный ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым