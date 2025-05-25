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ТАСС: на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожены более 30 бойцов ВСУ

ТАСС: на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожены более 30 бойцов ВСУ

Российские войска уничтожили взвод - более 30 украинских бойцов - в ходе ударов по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

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