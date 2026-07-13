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Орелtimes

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Зелёные орловские белки как точка притяжения

Зелёные орловские белки как точка притяжения

Есть такая байка, якобы случай из жизни… Лётчик-ас попал в серьёзное ДТП: в критический момент, когда во избежание лобового столкновения нужно было резко повернуть, он рефлекторно потянул «штурвал» на себя.

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