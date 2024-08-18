Жителя ЛНР задержали по подозрению в передаче Киеву данных для ракетного удара

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), подозреваемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и попытке вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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