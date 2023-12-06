Люди стремительно худеют на новой вирусной диете, но диетологи против

Новая вирусная диета из TikTok предлагает есть яйца каждый день, пишет Daily Mail. Некоторые хвастаются, что похудели на 10 кг за неделю, следуя диете, которая предполагает сокращение потребления калорий до 900 в день и употребление десятка яиц в день.
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