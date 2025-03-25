В Курской области все будет восстановлено, заявил Владимир Путин.Главное за сегодня к этому часу собрали в вечернем дайджесте:Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о награждении военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака орденом "За верность долгу" (посмертно);Торжественная … .