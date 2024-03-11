ВС РФ применили на Украине новую «чудо-бомбу» Ирэн ОрлонскаяСогласно информации от Telegram-канала Fighterbomber, российские военные начали использовать на Украине новый вид боеприпасов — универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) D-30СН, известный как «летающая бомба».
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