Секретарь Совбеза Армении Григорян: миротворцы России не защищают Карабах

Вы - или инвалиды , или безумцы : вышли из ОД КБ , сами "продали" Карабах , а теперь возопили о спасении ..?! Где грань между подлостью , продажностью и свинством ?

Валерий Каулин

Вообще-то у миротворцев другая задача - разъединять конфликтующие стороны, а не защищать одну из сторон. Тем более, что эта сторона как-то странно себя ведёт. Дружить хотят с пиндосами, а в сторону России плюют! И при этом требуют, чтобы Россия воевала за них, вернее, вместо них! Пора бы понять, что выбрали себе премьера, который завёл Вас в дебри, ну и терпите! Сами хотели!