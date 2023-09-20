Российский миротворческий контингент не защищает Нагорный Карабах. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Армен Григорян, секретарь армянского Совета безопасности.
Секретарь Совбеза Армении Григорян: миротворцы России не защищают Карабах
Комментарии
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николай лейчинский
Вы - или инвалиды , или безумцы : вышли из ОД КБ , сами "продали" Карабах , а теперь возопили о спасении ..?! Где грань между подлостью , продажностью и свинством ?
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16 час.
Валерий Каулин
Вообще-то у миротворцев другая задача - разъединять конфликтующие стороны, а не защищать одну из сторон. Тем более, что эта сторона как-то странно себя ведёт. Дружить хотят с пиндосами, а в сторону России плюют! И при этом требуют, чтобы Россия воевала за них, вернее, вместо них! Пора бы понять, что выбрали себе премьера, который завёл Вас в дебри, ну и терпите! Сами хотели!
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15 час.
ВС
Валерий Соловьев
Щас, б..дь, поедут армяне пачками в Москву. Помню после землетрясения и событий в Баку их столько навезли и кричали - поможнм бешенцам. Остались, суки, все в столице. Ни ожна тварь не поехала в Уренгой или Ниэневартовск.
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7 час.
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