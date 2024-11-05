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Царьград

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В Краснодаре 5 ноября проходит плановое отключение света

В Краснодаре 5 ноября проходит плановое отключение света

Электричества не будет более чем на 70 улицах города.В Краснодаре 5 ноября проводят плановые работы на сетях.

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