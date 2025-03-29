Жителя Смоленска задержали за призыв «вырезать русских семьями»

Такие заявления публично сделал мужчина из Десногорска на фоне проведения СВО. Как рассказали в УФСБ России по Смоленской области, испытывая острую неприязнь к россиянам, вызванную проведением СВО, гражданин России, вступил в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров.
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