Жителя Смоленска задержали за призыв «вырезать русских семьями»

Такие заявления публично сделал мужчина из Десногорска на фоне проведения СВО. Как рассказали в УФСБ России по Смоленской области, испытывая острую неприязнь к россиянам, вызванную проведением СВО, гражданин России, вступил в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров.