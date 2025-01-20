Лидер АдГ Крупалла поднял вопрос о "Северных потоках" перед инаугурацией Трампа

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что выступает за четкое урегулирование разногласий между Берлином и Вашингтоном по вопросам энергоснабжение и восстановление работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".