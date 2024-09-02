"Россия несет колоссальные финансовые потери": В Госдуме подсчитали сколько денег уходит на лечение мигрантов

Ребята, очнитесь! Вернитесь на Землю! Какие 16 миллионов?!?! Эти времена уже закончились! После ковида и начала СВО миллионы мигрантов уехали из РФ. На лето 2024 года осталось всего 6 миллионов мигрантов. При общем числе работающих рук в 75-85 миллионов - произошла потеря 12% рабочего ресурса - а вы о каких-то никабах и копеечных (в масштабах бюджета) расходах на детские сады переживаете!

ДЗ

Денис Зарюгин

Результат преступной миграционной политики Путина: - Произошла трагедия в КСХ в результате которой 5 мигрантов их Средней Азии убили больше 140 человек коренных россиян; - По статистике каждый день мигранты из Средней Азии и Закавказья убивают одного коренного жителя России; - В стране около 20 млн. чел. (точное число никто не знает) мигрантов из Средней Азии и Закавказья, потенциальных террористов, ненавидящих коренное население России по этническому и религиозному признаку, готовых за копейки убивать коренных Россиян, или даже бесплатно, если почувствуют свою безнаказанность, многие из них уже убивали русских в начале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д.; - Большинство мигрантов не работают вовсе, привозят в Россию свои семьи и паразитируют на социальной инфраструктуре России (содержание одной мигрантской семьи обходится государственному бюджету в 3,5 млн.руб. в год), либо работают на рынках, такси, закусочных, налогов не платят; - Большинство мигрантов занимаются криминалом, грабежами, торговлей наркотиков и т.д. - Мигранты получившие Российское гражданство устраиваются на работу в полицию, где занимаются коррупцией, крышеванием этнической преступности и т.д. полностью разрушая правоохранительную систему России. - Образовалось огромное количество этнических ОПГ – диаспор, которые помогают террористам, занимаются криминальным бизнесом в т.ч. совместно с МВД по продаже российского гражданства. - В 2000 году в Москве было 800 тыс. мусульман, в 2024-ом Путин говорил, что в Москве 4 млн. мусульман, Москва официально стала крупнейшим мусульманским городом Европы. Какая польза экономики от этих путинских «ценных специалистов»? Или они нужны для чего-то другого? Например, для исламизации России и превращения её в халифат, где русским уготована роль рабов.