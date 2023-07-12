Командир одного из штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» с позывным «Зомби» ответил на вопрос многие ли согласились подписать контракт с Минобороны? «Никто.
Люблю Россию я, но странною любовью...
Комментарии
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Валентина Бугаева
И я так думаю.15 летчиков погибли и никакого наказания вагнеровцам.Удивляюсь.Что то не договаривают.
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13 час.
А
Андрей
То и не договаривают, что не хрена было отдавать приказ летчикам открывать огонь по вагнеровцам.
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10 час.
Зоя
а что нужно было делать!7 расскажите,представьте,что вы на часик стали президентом РОссии...
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2 час.
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