Суд арестовал активы Чубайса и ещё семи человек более чем на 5,6 млрд руб

Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывшего генерального директора корпорации «Роснано» и ещё семи человек на сумму более чем 5,6 млрд рублей по иску указанной компании, следует из картотеки судебных дел.
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