Поэтическая мина под национальное согласие в России

валерия

Интересно, а как бы завыли все эти еврейские просветители, если бы для них зыкрыли вход в Русский музей, во все другие памятники культуры русского народа, да и вообще вход на русскую землю? Это что за нацизм в русском городе?! Наглеют непомерно.