В Саратове проталкивается установка памятника поэтессе, которая не имеет никакого отношения к городу.
Поэтическая мина под национальное согласие в России
Комментарии
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валерия
Интересно, а как бы завыли все эти еврейские просветители, если бы для них зыкрыли вход в Русский музей, во все другие памятники культуры русского народа, да и вообще вход на русскую землю? Это что за нацизм в русском городе?! Наглеют непомерно.
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10 час.
igor laptev
да пшло на хуй это выдуманное ,кстати, что?
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10 час.
igor laptev
ты готов ответить что там не готовят очередных боевиков? давай, послушаем.
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10 час.
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