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Дождались! Незаконно приватизированные предприятия (даже ВПК) в 90-х теперь возвращаются государству. Казна начнёт пополняться

Дождались! Незаконно приватизированные предприятия (даже ВПК) в 90-х теперь возвращаются государству. Казна начнёт пополняться

Из заявления главы прокуратуры Игоря Краснова, стало известно о значительном успехе в возвращении активов из частного сектора в государственную казну России, в особенности активов, относящихся к Военно-промышленному комплексу.

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Комментарии
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Петя Иванов
Миллера и Сечина это вряд ли коснётся!..
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2 час.
Петя Иванов
...А пенсионеры &quot;пущай&quot; и с нищенскими пенсиями поживут!..
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2 час.
лм
людмила мишенкова
Самые &quot;лакомые&quot; не трогают и даже не вспоминают. Откупились видимо.
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53 мин.

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