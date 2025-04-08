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ВСУ, атаковавшие Курскую область, искали бойцов "Ахмата"

ВСУ, атаковавшие Курскую область, искали бойцов "Ахмата"

Вторгшиеся украинские военные искали спецназовцев.Бойцы ВСУ. напавшие на Курскую область, искали воинов "Ахмата".

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