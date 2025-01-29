В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

В ЕП осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран резко осудила заявления миллиардера и владельца социальной сети X Илона Маска, сделанные им после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
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