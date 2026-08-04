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Леонова о возвращении Трусовой и Валиевой: «Мы не видели программ, заявленных контентов, целей на сезон. От того, как они проявят себя на российских соревнованиях, можно будет плясать дальше»

Серебряный призер чемпионата мира-2012  Алена Леонова  оценила возвращение фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в спорт после длительного перерыва.

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