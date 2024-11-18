Экономист Чеглов заявил о возможном снижении цен на мандарины перед Новым годом

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов в интервью с агентством «Прайм» сообщил, что мандарины традиционно дорожают с ноября по январь из-за высокого спроса, но к Новому году ситуация может поменяться.