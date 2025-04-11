Суд подтвердил доначисление 79 млн рублей "Новой моде"

Арбитражный суд Воронежской области вынес решение в пользу Воронежской таможни, признав, что АО "Новая мода" (ранее известное как АО "Зара СНГ") обязано доплатить около 79 миллионов рублей в бюджет в качестве доначисленных таможенных пошлин и налогов.