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Суд подтвердил доначисление 79 млн рублей "Новой моде"

Суд подтвердил доначисление 79 млн рублей "Новой моде"

Арбитражный суд Воронежской области вынес решение в пользу Воронежской таможни, признав, что АО "Новая мода" (ранее известное как АО "Зара СНГ") обязано доплатить около 79 миллионов рублей в бюджет в качестве доначисленных таможенных пошлин и налогов.

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