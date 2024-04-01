МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АА
    Пора испытать Посейдон. На мелкобритании. А лучше два, чтоб, блть, ни клочка суши не осталось на поверхностиЛондон обыгрывает...
  • Горыныч
    Давненько правда, но видел фото точки, куда указывает сия третья ось. Деревня в Перу.Британские учёные...
  • Горыныч
    Особо понравилась буква Z, положенная набок и обозначающая третью ось. Эта ось и есть направление, куда всем врагам н...Британские учёные...

Все потери Украины за 10 лет: территории и население

Все потери Украины за 10 лет: территории и население

© РИА Новости . Максим Богодвид Сегодня 253 прочитали На фоне заявлений Зеленского о том, что границы 1991 года уже не важны для выхода на мирные переговоры, имеет смысл посмотреть, сколько земель и людей уже по факту потеряла Украина из-за безответственной политики постмайданных правительств после 2014 года и особенно за время СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх