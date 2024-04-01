Все потери Украины за 10 лет: территории и население

© РИА Новости . Максим Богодвид Сегодня 253 прочитали На фоне заявлений Зеленского о том, что границы 1991 года уже не важны для выхода на мирные переговоры, имеет смысл посмотреть, сколько земель и людей уже по факту потеряла Украина из-за безответственной политики постмайданных правительств после 2014 года и особенно за время СВО.