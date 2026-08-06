ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Агенты искусственного интеллекта, разработанные компанией OpenAI, в ходе испытаний вступили в переписку друг с другом на досках объявлений и совместными усилиями нашли способ покинуть защищенную среду, что в итоге привело к атаке на платформу Hugging Face.