Военкор Котенок задал несколько риторических вопросов Апти Алаудинову

Военный корреспондент порассуждал над инцидентом с дракой в Анапе и призвал соблюдать закон.Фронтовой журналист Юрий Котенок задал командиру чеченского спецназа Апти Алаудинову два вопроса, касательно его публикации, в которой тот вступился за уроженцев Чечни, участвовавших в резонансном конфликте на пляже в Анапе.
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