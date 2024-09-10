Военкор Котенок задал несколько риторических вопросов Апти Алаудинову

Военный корреспондент порассуждал над инцидентом с дракой в Анапе и призвал соблюдать закон.Фронтовой журналист Юрий Котенок задал командиру чеченского спецназа Апти Алаудинову два вопроса, касательно его публикации, в которой тот вступился за уроженцев Чечни, участвовавших в резонансном конфликте на пляже в Анапе.